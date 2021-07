Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : Plus amoureux que jamais lors d'une sortie bateau

Les vacances en famille de Laeticia Hallyday et Jalil Lespert dans le sud de la France se poursuivent dans la joie et la bonne humeur. Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, la veuve de Johnny a partagé de nouveaux extraits de son "retour aux sources" dans sa région d'origine, elle qui vient de Béziers. Le 12 juillet 2021, c'est accompagnée de sa mère Françoise Thibaut et de Jalil Lespert qu'elle a profité d'une visite en bateau de Sète.

Sur une série de vidéos relayées en Story Instagram, Laeticia Hallyday a une fois encore affiché sa complicité tactile avec son compagnon, qui partage sa vie depuis maintenant neuf mois. Cheveux au vent, quelque peu aveuglés par le soleil, les amoureux ont passé une partie de la journée en bateau. L'occasion de voir que Jalil Lespert s'entend à merveille avec sa nouvelle belle-mère, mais pas seulement.

Il y a quelques jours, le comédien et réalisateur avait pris la pose au milieu de sa belle famille à l'occasion d'une virée de groupe à la plage de Palavas-les-Flots. Etaient alors présents Margaux Thibaut (la demi-soeur de Laeticia Hallyday) et son petit-ami DJ, Françoise Thibaut et son mari Pierre, la fille aînée de Jalil Lespert, Gena (17 ans) et Joy Hallyday (12 ans). Seule Jade Hallyday (16 ans) brillait par son absence.