Laeticia Hallyday et Jalil Lespert s'éclatent en boîte de nuit au Cap d'Agde, avec DJ Snake

Que la fête (re)commence ! Après plus de seize mois de fermeture, certaines boîtes de nuit ont été autorisées à rouvrir. Une belle occasion pour Laeticia Hallyday et son compagnon Jalil Lespert de se rendre au club L'Amnesia, gérée par père de la veuve de Johnny Hallyday, André Boudou. Située au Cap d'Agde, la discothèque a invité DJ Snake qui a mixé ses sons tout au long de la soirée du 10 juillet 2021. En backstage, la maman de Jade et Joy a profité du spectacle avec son amoureux et a partagé plusieurs vidéos de la fête. Toujours très tendres l'un envers l'autre, les deux tourtereaux ont passé la soirée à s'enlacer et à danser sur les sons du DJ qui avait notamment produit l'album Born This Way de Lady Gaga en 2013.

Actuellement dans le Sud de la France avec sa fille Joy, Laeticia a pu retrouver la région de son enfance ainsi que sa famille. L'occasion de présenter son nouveau compagnon qui semble s'être parfaitement intégré dans sa belle-famille et être déjà considéré comme le gendre idéal pour la maman de Laeticia, Françoise Thibaut. Après une escale à Palavas-les-Flots, les amoureux se sont ensuite affichés en plein séance de câlins sur le port de Marseillan. "C'est toujours aussi salutaire de revenir aux racines", écrivait la jolie blonde sur Instagram. Le couple devrait s'envoler d'ici quelques jours pour l'île de Saint-Barthélemy, le refuge de Laeticia Hallyday chaque été...