Laeticia Hallyday et Jalil Lespert au soleil : parenthèse de rêve en famille dans le Sud

Depuis huit mois, c'est l'amour fou entre Laeticia Hallyday et Jalil Lespert. Avant de s'envoler pour Saint-Barthélemy dans quelques jours, le couple a fait une escale dans le Sud, l'occasion pour la veuve de Johnny Hallyday de présenter sa famille à celui qui règne désormais dans son coeur. Sur Instagram, la maman de Jade et de Joy a dévoilé quelques clichés avec ses proches mais aussi des images typiques du bassin méditerranéen.

"C'est toujours aussi salutaire de revenir aux racines. Je suis toujours aussi transportée par la beauté de cette région, les terres de mon enfance ici quand on prend une pause et qu'on se promène dans les villages, l'étang de Thau ou sur la jetée du port de Marseillan, ou sur le port de Sète chaque coin de rue où il y a une intensité incroyable. De la poésie aussi... On se nourrit de son énergie, on se régale de sa cuisine, on aime ses bruits, ses odeurs, son ambiance festive et généreuse. On rencontre tous ces gens, producteurs, chefs, marchands... le partager en famille est essentiel" écrit-elle en légende.