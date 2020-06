Laeticia Hallyday célèbre sa maman, "une super grand-mère" pour Jade et Joy

Laeticia Hallyday est en manque des gens qu'elle aime. Pas seulement son compagnon Pascal Balland qu'elle espère pouvoir rejoindre prochainement, même si la patience est de mise avant leurs retrouvailles, mais aussi sa maman, Françoise Thibaut.

Cette dernière, qui habite en France, a fêté ses 67 ans le 4 juin 2020, une date importante que Laeticia Hallyday n'a bien évidemment pas oubliée. La maman de Jade (15 ans) et Joy (11 ans) a mis sa maman à l'honneur sur Instagram, en publiant plusieurs adorables et touchants messages dans ses stories. "Joyeux anniversaire à ma maman !! Si essentielle à ma vie, si solaire. Elle est toute la tendresse, la générosité et la bienveillance et c'est ce qui nous unit pour toujours", a écrit Laeticia Hallyday. Le flot d'amour ne s'est pas arrêté là... "Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire, maman... Je t'envoie des baisers papillon", a ajouté la veuve de Johnny Hallyday. "Je t'aime tellement, super grand-mère", a-t-elle finalement conclu, afin de dire que sa maman occupe également une place très importante dans le vie de Jade et Joy.

Malheureusement pour Laeticia et sa maman, les retrouvailles ne sont pas encore à l'ordre du jour. Certes, la pandémie de coronavirus a marqué un franc ralentissement en France, mais malgré l'accalmie et le déconfinement, la circulation des personnes entre les États-Unis et la France prendra encore un peu de temps. Laeticia le sait puisqu'elle avait l'espoir de pouvoir revenir dans l'Hexagone pour revoir son compagnon Pascal Balland. Mais la fin de leur longue séparation n'est pas encore à l'ordre du jour.

Le couple qui fêtera bientôt sa première année passée ensemble ne s'est pas vu depuis des mois. Loin des yeux ne signifie pas loin du coeur, et les amoureux prennent soin d'entretenir la flamme en s'envoyant de délicates attentions. Pourtant, Laeticia Hallyday aurait bien besoin de pouvoir enlacer les gens qu'elle aime. En plus de la crise sanitaire, le contexte social est particulièrement tendu depuis la mort de George Floyd survenue le 25 mai 2020 aux États-Unis. L'habitante de Los Angeles a vu le visage de son quartier de Pacific Palisades changer, les boutiques sont barricadées pour résister aux multiples manifestations, dont certaines dérapent parfois et font de gros dégâts.