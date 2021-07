Laeticia Hallyday en couple avec Jalil Lespert : ses beaux-parents la valident à 1000% !

Les réseaux sociaux se sont teintés d'un bleu-blanc-rouge américain, ce week-end, à l'occasion de la fête nationale des Etats-Unis, le 4 juillet 2021. Ceux qui sont attachés au continent, outre-Atlantique, ont également célébré le Jour de l'indépendance en France. C'est notamment le cas de Laeticia Hallyday qui, de retour en nos frontières, a pu réunir une partie de sa famille en cette belle occasion. Comme elle l'a montré sur son compte Instagram, la veuve de Johnny Hallyday a profité de cette journée à la météo un peu aléatoire pour déjeuner en compagnie de son compagnon Jalil Lespert, mais également avec Farida et Jean, les parents du réalisateur, et Gena, sa fille de 17 ans.

Cette petite troupe s'était réunie dans les Hauts-de-Seine, à Marnes-la-Coquette, au sein de la demeure dans laquelle le Taulier a rendu son dernier souffle en décembre 2017. Laeticia Hallyday avait décidé de se séparer de La Savannah pour éponger quelques dettes fiscales héritées de son époux mais n'a pas encore trouvé acheteur. En attendant, la luxueuse villa lui sert de pied-à-terre quand elle revient en France. Voilà qui est bien utile pour la jeune veuve de 46 ans, qui va devoir se retrousser les manches ses prochains jours. Elle doit valider les derniers détails de l'évènement Que je t'aime, qui sera organisé à l'AccorHotels Arena le 14 septembre prochain, ainsi que l'inauguration d'une sculpture signée Bertrand Lavier.

Vacances en perspective !

Décidément, Jalil Lespert n'est pas rancunier. Il a célébré la fête nationale américaine alors qu'il a dû quitter le continent, et partir loin de sa chérie, à cause d'une sombre histoire de visa. Le réalisateur va toutefois profiter d'une jolie parenthèse avant de se retrouver plongé, à nouveau, dans cette réalité géographique et administrative.

D'après les dernières informations du magazine Closer, le cinéaste va s'envoler en direction de Saint-Barthélemy à la mi-juillet pour profiter de douce vacances en compagnie de Laeticia, Jade et Joy... mais aussi tous ses enfants à lui, Gena - 17 ans -, Aliosha - 13 ans - et Kahina - 10 ans - puisqu'il serait parvenu à obtenir l'autorisation de Bérangère Allaux, la mère de ses aînés, et celle de Sonia Rolland. Une première pour la belle-famille recomposée... au complet !