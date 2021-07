Laeticia Hallyday de retour en France : Jalil Lespert lui fait une belle surprise à l'aéroport

Enfin ! Après de trop longues semaines de séparation, Jalil Lespert et Laeticia Hallyday sont enfin réunis. À cause d'une administration américaine bien trop stricte en matière de visa, le réalisateur avait été dans l'obligation de revenir à Paris. Maintenant que Jade (16 ans) et Joy (12 ans) ont terminé leur année scolaire, la mère de famille est de retour en France, où elle a retrouvé son homme depuis le tarmac de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulles, descendant d'un avion en provenance de Los Angeles.

Comme le précise Closer dans son édition du vendredi 2 juillet 2021, Jalil Lespert avait fait le déplacement pour accueillir Laeticia Hallyday et ses filles à la descente de l'avion. Une délicate attention. Le réalisateur était accompagné de sa fille aînée Gena pour ces belles retrouvailles. Une fois les bagages empilés dans le coffre, la petite famille recomposée a pris la route pour Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine) dans la maison de Johnny Hallyday, où ils ont prévu de séjourner pendant deux semaines.

Le programme est déjà chargé pour Jalil et Laeticia. La veuve du rockeur doit valider les derniers détails de l'évènement Que je t'aime, qui sera organisé à l'AccorHotels Arena le 14 septembre prochain, en même temps que l'inauguration d'une sculpture mêlant moto et guitare signée de l'artiste Bertrand Lavier.

Cette virée parisienne ne sera qu'une parenthèse dans des vacances qui s'annoncent déjà très chaudes. Toujours d'après Closer, Jalil et Laeticia ont pour objectif de partir ensemble avec tous leurs enfants respectifs à Saint-Barth à la mi-juillet, une première. Le cinéaste est parvenu à mettre d'accord les mères de ses enfants, Bérangère Allaux et Sonia Rolland, tout juste rentrée de Martinique avec leur fille Kahina (10 ans). Avec elle, Gena (17 ans) et Aliosha (13 ans), Jade et Joy ont tout pour se constituer une équipe de choc, histoire de bien savourer l'été.