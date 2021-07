Diaporama Laeticia Hallyday de retour en France : Jalil Lespert lui fait une belle surprise à l'aéroport

A l'ocassion de Noël, Laeticia Hallyday a publié une photo d'elle avec son compagnon Jalil Lespert et ses deux filles Jade et Joy. La photo avait été prise quelques jours aupravant, lors de leur voyage à Saint-Barthélemy pour le troisième anniversaire de la mort de Johnny.

Exclusif - Laeticia Hallyday, ses filles Jade et Joy et son compagnon Jalil Lespert arrivent à Paris en provenance de Saint-Barthélemy, le 19 décembre 2020.

Exclusif - Laeticia Hallyday, ses filles Jade et Joy et son compagnon Jalil Lespert arrivent à Paris en provenance de Saint-Barthélemy, le 19 décembre 2020.

Exclusif - Laeticia Hallyday, ses filles Jade et Joy et son compagnon Jalil Lespert arrivent à Paris en provenance de Saint-Barthélemy, le 19 décembre 2020.

12 / 14

Exclusif - Laeticia Hallyday et son compagnon Jalil Lespert se rendent à Canal+ pour un rendez-vous important en présence de Gille Gauer (l'avocat de Laeticia) et Anne Hommel à Paris le 27 novembre 2020. Toujours accompagnée de son chauffeur Carl, Laeticia Hallyday se rend plus tard dans l'après-midi chez son ostéopathe et a la pharmacie.