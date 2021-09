Diaporama Laeticia Hallyday et Jalil Lespert, une famille recomposée de 7 : "Ça crée un peu d'angoisse"

Laeticia Hallyday, ses filles Jade et Joy, et Jalil Lespert à Saint-Barth, sur Instagram en décembre 2020.

Exclusif - Tomer Sisley et sa femme Sandra, Pascale Louange, Jalil Lespert et sa compagne Laeticia Hallyday, Jean-Claude Camus, Mathilde Seigner, Léo Angeli - People dans les tribunes du concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

Exclusif - Anne Hidalgo, maire de Paris, Laeticia Hallyday et ses files Jade et Joy - Inauguration de l'esplanade "Johnny Hallyday" et de la statue "Quelque chose de ..." de l'artiste Bertrand Lavier sur le parvis de la salle de concert AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

Exclusif - Laeticia Hallyday, ses filles Jade et Joy et son compagnon Jalil Lespert arrivent à Paris en provenance de Saint-Barthélemy, le 19 décembre 2020.

Johnny et Laeticia Hallyday dans leur maison de Pacific Palisades avec leurs filles Jade et Joy.

Exclusif - Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy arrivent à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris, le 27 juin 2021. Son compagnon Jalil Lespert lui a fait la surprise de venir l'accueillir à l'aéroport avec sa fille Gena.

Exclusif - Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy arrivent à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris, le 27 juin 2021.

Exclusif - Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy arrivent à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris, le 27 juin 2021. Son compagnon Jalil Lespert lui a fait la surprise de venir l'accueillir à l'aéroport avec sa fille Gena.

16 / 18

Exclusif - Jalil Lespert, Sonia Rolland, Terry Richardson, Laeticia Hallyday, Anne-Sophie Mignaux et Emmanuel Perrotin - Vernissage des expositions Xavier Veilhan "Music" et Terry Richardson "The sacred and the profane" à la Galerie Perrotin à Paris. Le 6 mars 2015