Laeticia Hallyday touchée par Jalil Lespert : belle surprise pour la grande journée hommage

La journée du 14 septembre 2021 était décidément riche en émotion pour Laeticia Hallyday ! Après de longs mois de préparation, l'inauguration de l'esplanade Johnny Hallyday devant l'AccorHotels Arena de Paris et le grand concert hommage au Taulier ont finalement eu lieu. Un rendez-vous pour lequel la veuve du rockeur était bien entourée : ses filles Jade et Joy (17 et 13 ans) étaient bien sûr présentes, de même que plusieurs amis et membres de sa famille tels que son père André Boudou et sa grand-mère Elyette Boudou (Mamie Rock). Mais s'il y en a un qu'elle ne s'attendait pas à voir ce jour là, c'est bien son compagnon Jalil Lespert !

Alors qu'elle le pensait retenu par un tournage, Laeticia Hallyday a en effet eu la surprise de voir arriver le comédien et réalisateur dès dimanche. Jalil Lespert a donc été à son côté pour l'ensemble de cette journée si particulière, lui qui partage sa vie depuis bientôt un an. De passage dans l'émission Quotidien lundi, la veuve de 46 ans avait d'ailleurs évoqué ce nouvel amour qu'elle n'attendait pas : "Je suis heureuse de me sentir vivante. Je suis persuadée que c'est Johnny qui me l'envoie pour réapprendre à vivre et à aimer (...). Je retrouve goût à l'existence grâce à Jalil. Son amour me porte tous les jours. C'est une belle rencontre."

S'il est resté en retrait lors de l'inauguration de l'esplanade et de la statue hommage à Johnny, en présence de la maire de Paris Anne Hidalgo et de nombreux fans, Jalil Lespert était en revanche au premier rang du concert Que je t'aime le soir même. Au plus près de sa compagne, de ses filles et du reste du clan Hallyday, le quadragénaire a ainsi pu profiter du spectacle orchestré par Yvan Cassar et Yarol Poupaud, et retransmis en direct sur France 2.

Catherine Ringer, Pierre Billon, Nolwenn Leroy, Patrick Bruel, Adrien Gallo, Jenifer, Gad Elmaleh, Kad Merad, Louane, Maxim Nucci, Florent Pagny, Patrick Fiori ou encore Gaëtan Roussel, Slimane, Christophe Maé... Tous ont répondu présent pour rendre hommage à Johnny en reprenant ses plus grands titres devant une foule de fans, bikers compris. Les téléspectateurs étaient également nombreux devant leurs écrans puisque près de 3,3 millions de personnes ont suivi le concert sur France 2. Une très belle performance face à Koh-Lanta sur TF1 !