Diaporama Laeticia Hallyday touchée par Jalil Lespert : belle surprise pour la grande journée hommage

1 / 35 Laeticia Hallyday touchée par Jalil Lespert : belle surprise pour la grande journée hommage

2 / 35 Exclusif - Tomer Sisley et sa femme Sandra, Pascale Louange, Jalil Lespert et sa compagne Laeticia Hallyday, Jean-Claude Camus, Mathilde Seigner, Léo Angeli - People dans les tribunes du concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

3 / 35 Exclusif - Catherine Ringer, Amir Haddad, Nolwenn Leroy, Patrick Bruel, Florent Pagny, Adrien Gallo, Jenifer Bartoli, Gad Elmaleh - Concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

4 / 35 Exclusif - Concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

5 / 35 Exclusif - Florent Pagny - Concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

6 / 35 Exclusif - Tomer Sisley et sa femme Sandra, Pascale Louange, Jalil Lespert et sa compagne Laeticia Hallyday, Jean-Claude Camus, Mathilde Seigner, Léo Angeli - People dans les tribunes du concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

7 / 35 Exclusif - Nolwenn Leroy - Concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

8 / 35 Exclusif - Patrick Bruel - Concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

9 / 35 Exclusif - Catherine Ringer - Concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

10 / 35 Exclusif - Tomer Sisley et sa femme Sandra, Pascale Louange, Jalil Lespert et sa compagne Laeticia Hallyday, Jean-Claude Camus, Mathilde Seigner, Léo Angeli - People dans les tribunes du concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

11 / 35 Exclusif - Yarol Poupaud - Concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

12 / 35 Exclusif - Louane Emera - Concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

13 / 35 Exclusif - Yvan Cassar - Concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

14 / 35 Exclusif - Maxim Nucci (Yodelice) - Concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

15 / 35 Exclusif - Patrick Fiori, Florent Pagny, Patrick Bruel - Concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

16 / 35 Exclusif - Christophe Maé - Concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

17 / 35 Exclusif - Jenifer Bartoli et Florent Pagny - Concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

18 / 35 Exclusif - Louis Bertignac - Concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

19 / 35 Exclusif - Slimane - Concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

20 / 35 Exclusif - Kad Merad et Florent Pagny - Concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

21 / 35 Exclusif - Catherine Ringer, Pierre Billon, Nolwenn Leroy, Patrick Bruel, Adrien Gallo, Jenifer Bartoli, Gad Elmaleh - Concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

22 / 35 Exclusif - Anne Hidalgo, maire de Paris, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy -- Inauguration de l'esplanade "Johnny Hallyday" et de la statue "Quelque chose de ..." de l'artiste Bertrand Lavier sur le parvis de la salle de concert AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

23 / 35 Exclusif - Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy - Inauguration de l'esplanade "Johnny Hallyday" et de la statue "Quelque chose de ..." de l'artiste Bertrand Lavier sur le parvis de la salle de concert AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

24 / 35 Exclusif - Laeticia Hallyday - Inauguration de l'esplanade "Johnny Hallyday" et de la statue "Quelque chose de ..." de l'artiste Bertrand Lavier sur le parvis de la salle de concert AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

25 / 35 Exclusif - Anne Hidalgo, Maire de Paris, Laeticia Hallyday et ses filles Joy et Jade - Inauguration de l'esplanade "Johnny Hallyday" et de la statue "Quelque chose de ..." de l'artiste Bertrand Lavier sur le parvis de la salle de concert AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

26 / 35 La station de métro "Bercy" à Paris a été, le temps d'une soirée, renommée "Bercy Johnny", à l'occasion du concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Céline Bonnarde / Bestimage

27 / 35 Johnny et Laeticia Hallyday dans leur maison de Pacific Palisades avec leurs filles Jade et Joy.

28 / 35 Exclusif - Laeticia Hallyday - Laeticia Hallyday était l'invitée de l'émission "Quotidien" présentée par Y. Barthès en direct sur la chaine TMC à Paris le 13 septembre 2021 à l'occasion de l'inauguration d'une esplanade, d'une statue, d'un bar et d'un concert hommage à Johnny, prévu ce mardi 14 septembre, à l'Accor Arena. © Dominique Jacovides/Bestimage

29 / 35 Exclusif - La tombe de Johnny Hallyday a été complètement néttoyée et redécorée à l'occasion du 77 ème anniversaire du chanteur au cimetière de Lorient à Saint-Barthélemy le 15 juin 2020





30 / 35 Exclusif - Illustration de la tombe de Johnny Hallyday au cimetière de Lorient à Saint-Barthélemy le 20 juillet 2020

31 / 35 Liliane Jossua, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy - Pour le deuxième anniversaire de la mort de Johnny, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy se recueillent sur sa tombe au cimetière de Lorient à Saint-Barthélémy le 5 décembre 2019.

32 / 35 A l'ocassion de Noël, Laeticia Hallyday a publié une photo d'elle avec son compagnon Jalil Lespert et ses deux filles Jade et Joy. La photo avait été prise quelques jours aupravant, lors de leur voyage à Saint-Barthélemy pour le troisième anniversaire de la mort de Johnny.

33 / 35 Exclusif - Laeticia Hallyday et Jalil Lespert à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris, le 27 juin 2021.

34 / 35 Laeticia Hallyday et ses filles Joy et Jade - Projection au Grand Rex à Paris des documentaires "Johnny USA" et "A nos promesses" à l'occasion de la Journée Spéciale Johnny, son rêve américain. Le 21 octobre 2020 © Jacovides-Moreau / Bestimage