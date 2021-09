Laeticia Hallyday émue : "Johnny a mis Jalil sur mon chemin"

Voilà bientôt 4 ans que Johnny Hallyday nous a quittés et que sa veuve, Laeticia Hallyday s'active pour lui rendre hommage et faire perdurer sa mémoire et son oeuvre. Invitée sur le plateau de Quotidien, la maman de Jade et Joy (17 et 13 ans) s'est épanchée sur l'hommage officiel qui sera rendu à l'interprète de Je te promets. A Bercy, un concert a été organisé avec les équipes historiques du rockeur : il se tiendra à l'Accor Arena, l'exceptionnel salle dans laquelle Johnny Hallyday a donné plus de cents concerts entre 1987 et 2017 et qui sera diffusé en direct sur France 2. L'esplanade Johnny-Hallyday sera inaugurée, ainsi que le Johnny's bar et qu'une sculpture créée par l'artiste français Bertrand Lavier à partir de deux éléments : la Harley Davidson du chanteur et le manche d'une guitare Gibson. "Johnny n'aurait pas voulu de statue à son effigie, il détestait ça", a expliqué Laeticia Hallyday à Yann Barthès, justifiant ce choix.

Interrogée sur sa nouvelle vie et son deuil, Laeticia Hallyday, qui vit une idylle avec l'acteur Jalil Lespert répond : "Je suis heureuse de me sentir vivante. Je suis persuadée que c'est Johnny qui me l'envoie pour réapprendre à vivre et à aimer". Emue, elle raconte qu'elle a tenu à présenter son nouveau compagnon à son défunt mari.