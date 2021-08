Laeticia Hallyday et Jalil Lespert sur la tombe de Johnny : nouvelle veillée intime

Elle a beau avoir retrouvé l'amour, Laeticia Hallyday n'en oublie pas pour autant son homme. Comme elle le fait chaque été, la veuve de Johnny Hallyday a quitté Los Angeles et retrouvé sa chère île de Saint-Barthélémy avec ses filles Jade et Joy (17 et 13 ans) fin juillet. Son compagnon Jalil Lespert est lui aussi du voyage puisqu'ils ne se quittent plus depuis leur coup de foudre parisien remontant à l'automne 2020. Entre deux virées à la plage et soirées entre amis, Laeticia Hallyday ne manque pas d'aller se recueillir sur la tombe du Taulier.

Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, la veuve de 46 ans s'est saisie de son compte Instagram le 18 août 2021 pour relayer une vidéo la montrant au pied de la tombe de Johnny. L'occasion de voir que la dernière demeure du rockeur est toujours autant décorée ! Comme à chacune de ses visites au cimetière marin de Lorient, Laeticia Hallyday était bien entourée puisque Jalil Lespert était présent, de même que plusieurs amis tels que l'avocate Céline Bekerman Munz.

Cette dernière a d'ailleurs partagé une photo de cette séance de recueillement sur son propre compte Instagram en commentant : "Les légendes sont éternelles". En revanche, Jade et Joy ne semblent pas avoir pris part à cette réunion hommage.