Diaporama Laeticia Hallyday et Jalil Lespert sur la tombe de Johnny : nouvelle veillée intime

1 / 19 Laeticia Hallyday et Jalil Lespert sur la tombe de Johnny : nouvelle veillée intime

2 / 19 Pour le deuxième anniversaire de la mort de Johnny, Laeticia Hallyday se recueille sur sa tombe au cimetière de Lorient à Saint-Barthélémy.

3 / 19 Exclusif - La tombe de Johnny Hallyday a été complètement néttoyée et redécorée à l'occasion du 77 ème anniversaire du chanteur au cimetière de Lorient à Saint-Barthélemy le 15 juin 2020





4 / 19 Liliane Jossua, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy - Pour le deuxième anniversaire de la mort de Johnny, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy se recueillent sur sa tombe au cimetière de Lorient à Saint-Barthélémy le 5 décembre 2019.

5 / 19 Exclusif - Illustration de la tombe de Johnny Hallyday au cimetière de Lorient à Saint-Barthélemy le 20 juillet 2020

6 / 19 A l'ocassion de Noël, Laeticia Hallyday a publié une photo d'elle avec son compagnon Jalil Lespert et ses deux filles Jade et Joy. La photo avait été prise quelques jours aupravant, lors de leur voyage à Saint-Barthélemy pour le troisième anniversaire de la mort de Johnny.

7 / 19 Exclusif - Pour le deuxième anniversaire de la mort de Johnny, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy se recueillent une nouvelle fois sur sa tombe au cimetière de Lorient à Saint-Barthélemy, le 6 décembre 2019.

9 / 19 Johnny et Laeticia Hallyday dans leur maison de Pacific Palisades avec leurs filles Jade et Joy.

11 / 19 Exclusif - Laeticia Hallyday et Jalil Lespert à Paris, le 29 juin 2021.

12 / 19 Laeticia Hallyday et Jalil Lespert en vacances à Sète, sur Instagram.

13 / 19 Laeticia Hallyday, sa mère Françoise Thibaut et son beau-père Pierre, sa demi-soeur Margaux et son petit-ami, sa fille Joy, avec Jalil Lespert et sa fille Gena, en vacances dans le sud de la France, à Palavas-les-Flots, le 7 juillet 2021 sur Instagram.

14 / 19 Laeticia Hallyday et ses filles Joy et Jade - Projection au Grand Rex à Paris des documentaires "Johnny USA" et "A nos promesses" à l'occasion de la Journée Spéciale Johnny, son rêve américain. Le 21 octobre 2020 © Jacovides-Moreau / Bestimage

15 / 19 Laeticia Hallyday et Jalil Lespert en vacances dans le sud de la France, à Palavas-les-Flots, sur Instagram.

16 / 19 Exclusif - Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy arrivent à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris, le 27 juin 2021.

17 / 19 Exclusif - Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy arrivent à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris, le 27 juin 2021. Son compagnon Jalil Lespert lui a fait la surprise de venir l'accueillir à l'aéroport avec sa fille Gena.

18 / 19 Exclusif - Laeticia Hallyday, Jalil Lespert et Joy se rendent dans leur nouvelle villa de Pacific Palisades pour superviser les préparatifs avec les architectes et décorateurs d'intérieur, pendant que des ouvriers s'occupent de refaire le trottoir devant la villa.