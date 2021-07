Concert hommage à Johnny : Laeticia Hallyday lance un concours exceptionnel !

Les fans de Johnny ont un rendez-vous à ne pas manquer à la rentrée ! Le 14 septembre 2021, se tiendra l'inauguration de la statue hommage au Taulier (une Harley Davidson perchée sur un manche de guitare électrique), suivie d'un grand concert symphonique à l'AccorHotels Arena de Paris. Un projet intitulé Que je t'aime, co-organisé par sa veuve Laeticia Hallyday, la société de production DMLS TV (qui appartient à des amis proches du chanteur, Mathieu Vergne et Anne Marcassus) et la maire de Paris Anne Hidalgo.

A cette occasion, la maison de disque Warner et Laeticia Hallyday ont lancé un jeu-concours musical exceptionnel : les participants sont invités à envoyer une vidéo d'une reprise de Johnny Hallyday pour tenter de gagner deux places pour le concert et surtout, la possibilité de chanter sur scène en compagnie des nombreux artistes qui seront de la partie. Enfin, le gagnant aura la chance d'enregistrer un single produit par Artistes et Promotion, sous la direction de Laeticia Hallyday en personne, et distribué par Warner Music France.

Les fans du rockeur ont le choix entre les titres 20 Ans, De l'Amour, Made in Rock'n'Roll, Pardonne-Moi et Ça Ne Finira Jamais. Clôture des candidatures le 7 août prochain à minuit !