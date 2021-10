Jade Hallyday : L'adolescente s'affiche complice avec Aliosha Lespert

Joy et Jade Hallyday (13 et 17 ans) s'éclatent dans l'Utah (Etats-Unis). Les filles de Laeticia et Johnny Hallyday sont en très bonne compagnie car Aliosha Lespert, le fils de Jalil Lespert, est avec elles dans un ranch situé aux portes du désert. Sur Instagram, Jade Hallyday a partagé une série de clichés sur lesquels elle apparaît assise sur une chaise à bascule. Habillée d'une grosse doudoune noire et d'un jean large, l'adolescente fait dos à Aliosha Lespert, qui vient la surprendre par derrière et semble vouloir lui parler ou lui faire un bisou. Le jeune homme, âgé de 13 ans, est très proche des petites soeurs de Laura Smet et David Hallyday. Depuis cette rentrée, il fréquente le lycée français de Los Angeles, où Jade et Joy sont scolarisées. Ce qui a permis à cette famille recomposée de se rapprocher encore plus et pour les jeunes, de créer des liens très forts.

En ce moment, Jalil Lespert, le compagnon de Laeticia Hallyday, tourne son prochain film en Hongrie. Durant son absence, son fils a donc pu passer du bon temps avec celle qu'il considère comme sa belle-mère.