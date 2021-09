Laeticia Hallyday "absolument unique" : première déclaration d'amour enflammée de Jalil Lespert

Ces mots doux dans Paris Match ne passent pas inaperçus tant les prises de parole du comédien sur cette idylle sont rares. En revanche, Laeticia Hallyday avait déjà fait part publiquement de ses sentiments, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'en interview. "Je suis persuadée que c'est Johnny qui me l'envoie pour réapprendre à vivre et à aimer, a-t-elle notamment affirmé lors de son passage dans Quotidien en début de semaine. Je retrouve goût à l'existence grâce à Jalil. Son amour me porte tous les jours. C'est une belle rencontre." Une romance qui a débuté à l'été 2020, à l'occasion d'échanges amicaux sur les réseaux sociaux d'abord, avant de se concrétiser à l'automne à Paris avec un premier baiser.

A la question de savoir quels sont leurs points communs, la veuve de Johnny évoque dans Paris Match leurs "valeurs et rêves communs". De son côté, son compagnon mentionne leurs origines méditerranéennes (lui est franco-algérien et elle vient de Béziers) et un même "esprit de famille". Un esprit de famille d'autant plus important qu'à eux deux, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert forment une nouvelle famille recomposée de sept !

En plus de Jade et Joy (17 et 13 ans), les filles que Laeticia Hallyday partageait avec Johnny, il faut compter Gena et Aliosha (17 et 13 ans), les enfants de Jalil Lespert, nés de sa précédente relation avec l'actrice Bérangère Allaux, mais aussi Kahina (10 ans), issue de ses amours avec Sonia Rolland.