Diaporama Jade Hallyday : L'adolescente s'affiche complice avec Aliosha Lespert

Jade Hallyday passe du bon temps avec sa soeur Joy et Aliosha Lespert, le fils de Jalil Lespert.

Jade Hallyday et Aliosha Lespert, complices.

Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy arrivent à la soirée "Johnny Hallyday, Un soir à l'Olympia" à Paris le 1er décembre 2019.

Laeticia Hallyday, ses filles Jade et Joy, et Jalil Lespert à Saint-Barth, sur Instagram en décembre 2020.

Jalil Lespert et Laeticia Hallyday sur Instagram.

Jade et Joy Hallyday sont dans l'Utah avec Aliosha Lespert.

10 / 15

Laeticia Hallyday et ses filles Joy et Jade - Projection au Grand Rex à Paris des documentaires "Johnny USA" et "A nos promesses" à l'occasion de la Journée Spéciale Johnny, son rêve américain. © Jacovides-Moreau / Bestimage