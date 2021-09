Laeticia Hallyday et Jalil Lespert en couple : comment se sont-ils rencontrés ?

Un an déjà ! Alors qu'ils s'apprêtent à célébrer leur premier anniversaire, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ont longuement évoqué leur vie de couple dans les pages du magazine Paris Match du 16 septembre 2021. Tout en posant avec leurs enfants respectifs lors de leurs vacances d'été à Saint-Barth, les amoureux sont revenus en détails sur leur rencontre et, au passage, ont démenti la rumeur selon laquelle le réalisateur aurait pris contact avec la veuve de Johnny pour parler biopic...

"Nous ne nous sommes pas du tout rencontrés ainsi. Ce projet existe dans l'absolu, mais il n'est pas défini", lance Jalil Lespert, qui rétablit alors la vérité : "On se connaissait sans se connaître, sans être amis, et un soir, en juillet 2020, on a entamé une discussion via les réseaux sociaux. C'était une blague à propos de l'éducation de nos enfants." Le comédien et réalisateur de 45 ans précise que "cette correspondance s'est d'abord transformée en échange amical, avant de devenir plus profonde." Pour Laeticia Hallyday, il s'agit d'une "relation épistolaire très romanesque, du Gustave Flaubert 2.0.". La veuve de 46 ans ajoute alors : "Il n'y avait au départ aucune drague, aucune tentative de séduction." Il faut dire qu'à l'époque, son histoire avec le restaurateur Pascal Balland touchait à sa fin...

De prime abord, ce rapprochement virtuel était donc "simple, sympa". La mère de Jade et Joy (17 et 13 ans) se souvient avoir "découvert un Jalil différent" de celui qu'elle avait croisé quelques rares fois en soirée (voir diaporama). "Sa douceur, son intelligence, son regard sur la vie et sur moi m'ont touchée", a-t-elle confié. Ce n'est qu'au bout de quatre mois avant que Laeticia Hallyday et Jalil Lespert se rencontrent et s'embrassent, au mois d'octobre 2020.

Une romance à toute allure

Tout s'enchaînent alors : un premier week-end en amoureux - et tatouage - à Rome, les premières fêtes de fin d'année avec leurs enfants à Marnes-la-Coquette, un premier voyage à Saint-Barth, puis leur installation à Los Angeles au printemps... L'été dernier, c'est donc entourés de leurs enfants qu'ils ont passé de nouvelles vacances dans les Antilles françaises, sur l'île où repose Johnny Hallyday depuis bientôt quatre ans. Jade et Joy étaient bien sûr présentes, de même que Gena et Aliosha (17 et 13 ans), les enfants que Jalil Lespert partage avec l'actrice Bérangère Allaux, et Kahina (10 ans), née de ses amours avec Sonia Rolland. Une nouvelle vie de famille recomposée qui n'est pas la plus facile à gérer au quotidien pour le couple.

Le 14 septembre dernier, c'est soutenue par son compagnon, pas gêné le moins du monde par l'ombre pesante du Taulier malgré les critiques des fans, que Laeticia Hallyday a mené la journée hommage à Johnny à l'AccorHotels Arena de Paris. Pour autant, le mariage n'est pas pour tout de suite...