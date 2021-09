Laeticia Hallyday et Jalil Lespert jugés irrespectueux envers Johnny ? "Je les trouve injustes"

Elle l'avait elle-même confié lors de son passage dans Sept à Huit : "C'est courageux pour un homme d'être dans ma vie car la place de Johnny est toujours là." Malgré le deuil de l'homme de sa vie, Laeticia Hallyday a retrouvé l'amour dans les bras de Jalil Lespert, il y a bientôt un an. Peu avant ce premier anniversaire de couple, les amoureux ont pris la pose pour le nouveau magazine Paris Match du 16 septembre 2021. L'occasion pour eux d'évoquer l'ombre du Taulier et la pression des fans sur leur romance.

Entamer une relation avec la veuve de l'Idole des jeunes est un défi, mais pour Jalil Lespert, "l'amour est toujours un défi". Le comédien et réalisateur de 45 ans ajoute alors : "Quand on tombe amoureux, soit on embrasse l'amour et tout ce qu'il amène avec lui, soit on se sauve pour s'en protéger. Moi, je suis plutôt fonceur dans la vie." Ce père de trois enfants, qu'il partage avec ses ex-compagnes Bérangère Allaux et Sonia Rolland, affirme avoir "un respect infini pour l'histoire d'amour qu'ont vécue Johnny et Laeticia durant vingt-trois ans": "Accompagner Laeticia et ses filles dans leur deuil, ou en tout cas dans cette mémoire partagée, y trouver ma place humblement me paraît juste et naturel."

Lors du troisième anniversaire de la mort du rockeur en décembre dernier, Jalil Lespert était au côté de Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy (17 et 13 ans) sur la tombe de Johnny, à Saint-Barthélémy. Au pied de ce que sa compagne considère comme un "refuge", il a par la suite pris part à plusieurs veillées musicales au fil de leurs voyages sur l'île. Pour autant, il explique se faire discret pour "ne pas déranger les gens, encore moins Laeticia et les filles". En début de semaine, il a fait la surprise à sa moitié de l'accompagner tout au long de la journée hommage au Taulier organisée à Paris le 14 septembre, avec l'inauguration de l'esplanade Johnny Hallyday et un grand concert à l'AccorHotels Arena.

Ils devraient comprendre

De son côté, Laeticia Hallyday estime que "Jalil a beaucoup de mérite" : "Avec sa finesse, une grande douceur, il accepte mes états d'âme. Il est à l'écoute de mes doutes face à cet avenir sans Johnny", confie-t-elle à coeur à Paris Match. Pour ce qui est des inconditionnels de Johnny qui lui reprochent de refaire sa vie, la principale intéressée répond sans détour : "Je les trouve injustes. Je n'ai pas choisi de quitter mon mari, c'est la vie qui nous a séparés, et je ne suis pas en train de refaire la mienne, j'essaie seulement de la poursuivre." De son côté, son compagnon avoue qu'il ne s'attendait pas à "ce genre de réactions". Il ajoute alors : "Ils devraient comprendre que se reconstruire est important pour Laeticia."