Diaporama Laeticia Hallyday et Jalil Lespert jugés irrespectueux envers Johnny ? "Je les trouve injustes"

1 / 23 Laeticia Hallyday et Jalil Lespert jugés irrespectueux envers Johnny ? "Je les trouve injustes"

2 / 23 Exclusif - Laeticia Hallyday et Jalil Lespert à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris.

3 / 23 Exclusif - Laeticia Hallyday - Laeticia Hallyday était l'invitée de l'émission "Quotidien" présentée par Y. Barthès en direct sur la chaine TMC à Paris le 13 septembre 2021 à l'occasion de l'inauguration d'une esplanade, d'une statue, d'un bar et d'un concert hommage à Johnny, prévu ce mardi 14 septembre, à l'Accor Arena. © Dominique Jacovides/Bestimage

4 / 23 Exclusif - Anne Hidalgo, maire de Paris, Laeticia Hallyday et ses files Jade et Joy - Inauguration de l'esplanade "Johnny Hallyday" et de la statue "Quelque chose de ..." de l'artiste Bertrand Lavier sur le parvis de la salle de concert AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

5 / 23 Exclusif - Tomer Sisley et sa femme Sandra, Pascale Louange, Jalil Lespert et sa compagne Laeticia Hallyday, Jean-Claude Camus, Mathilde Seigner, Léo Angeli - People dans les tribunes du concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

6 / 23 Exclusif - Tomer Sisley et sa femme Sandra, Pascale Louange, Jalil Lespert et sa compagne Laeticia Hallyday, Jean-Claude Camus, Mathilde Seigner, Léo Angeli - People dans les tribunes du concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

7 / 23 Laeticia Hallyday, ses filles Jade et Joy, et Jalil Lespert à Saint-Barth, sur Instagram en décembre 2020.

8 / 23 Illustration de la tombe de Johnny Hallyday refleurie pour l'arrivée de Laeticia Hallyday dans le cimetière de Lorient à Saint-Barthélemy. Le 22 juillet 2020

9 / 23 Liliane Jossua et sa fille Léa, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy - Pour le deuxième anniversaire de la mort de Johnny, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy se recueillent sur sa tombe au cimetière de Lorient à Saint-Barthélémy le 5 décembre 2019.

10 / 23 Laeticia Hallyday - Pour le deuxième anniversaire de la mort de Johnny, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy se recueillent sur sa tombe au cimetière de Lorient à Saint-Barthélémy le 5 décembre 2019.

11 / 23 Laeticia Hallyday et Jalil Lespert dans "Paris Match", le 16 septembre 2021.

12 / 23 Exclusif - Laeticia Hallyday en interview avec le journaliste Yves Calvi, sur BFMTV, avant le concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

13 / 23 Exclusif - Jalil Lespert, Sonia Rolland, Terry Richardson, Laeticia Hallyday, Anne-Sophie Mignaux et Emmanuel Perrotin - Vernissage des expositions Xavier Veilhan "Music" et Terry Richardson "The sacred and the profane" à la Galerie Perrotin à Paris. Le 6 mars 2015

14 / 23 Johnny et Laeticia Hallyday dans leur maison de Pacific Palisades avec leurs filles Jade et Joy.

15 / 23 Alcéa Boudou, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy, Philippe Stouvenot - Pour le deuxième anniversaire de la mort de Johnny, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy se recueillent sur sa tombe au cimetière de Lorient à Saint-Barthélémy le 5 décembre 2019.

16 / 23 Exclusif - Pour le deuxième anniversaire de la mort de Johnny, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy se recueillent une nouvelle fois sur sa tombe au cimetière de Lorient à Saint-Barthélemy. Pour l'occasion, soirée très intime avec quelques musiciens et très peu de lumière, le 6 décembre 2019.

17 / 23 Laeticia Hallyday et Jalil Lespert sur Instagram, juillet 2021.

18 / 23 Exclusif - Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy arrivent à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris, le 27 juin 2021. Son compagnon Jalil Lespert lui a fait la surprise de venir l'accueillir à l'aéroport.

19 / 23 Jalil Lespert et Laeticia Hallyday sur Instagram.

20 / 23 Laeticia Hallyday et Jalil Lespert lors de leur week-end en amoureux à Rome. Octobre 2020

21 / 23 Exclusif - Laeticia Hallyday et Jalil Lespert à Paris, le 29 juin 2021.

22 / 23 Jalil Lespert et Laeticia Hallyday sur Instagram.