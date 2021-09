"Nous sommes dévastées..." : Laeticia Hallyday, Jade et Joy en deuil, disparition d'un membre du clan

C'est le coeur lourd que la famille a annoncé la nouvelle. Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy sortent d'un moment difficile, puisqu'elles viennent de passer plusieurs jours à rendre hommage à Johnny, en France, avec l'inauguration d'une esplanade, d'une sculpture monumentale, d'un bar et un concert exceptionnel. Mais les larmes n'ont pas fini de couler.

Comme elles l'ont dévoilé sur Instagram le 19 septembre 2021, un autre membre du clan vient de rejoindre le ciel. Il s'agit de Santos, le chien que le Taulier avait adopté avec Laeticia Hallyday en 2011. "Il nous a quitté aujourd'hui, peut-on lire sur le compte dédié à l'animal, habituellement alimenté par Joy. Nous sommes tous dévastés."

Si la famille a pudiquement retenu ses larmes, et n'a pas encore vraiment évoqué cette disparition, Joy Hallyday n'a pu s'empêcher d'adresser quelques mots, en ligne, à l'animal au pelage sombre. "Santos, je ne peux pas expliquer à quel point je t'ai aimé et tout ce que tu représentais pour moi, écrit-elle sur les réseaux sociaux. Tu vas tellement me manquer mon bébé, je t'aime pour toujours." Il était son meilleur ami. Mais ces derniers mois, le labrador noir de Johnny Hallyday avait montré quelques signes de faiblesse.