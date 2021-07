Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : soulagés par la guérison du chien de Johnny

Malgré le fait qu'elle soit en vacances avec son amoureux Jalil Lespert à Saint Barthélemy, les derniers jours de Laeticia Hallyday n'ont pas été de tout repos ! La veuve de Johnny a dû faire face aux soucis de santé de son chien, Santos. Après la panique des débuts, elle a donné des nouvelles de lui il y a quelques jours avant un dénouement heureux dans la journée d'hier.

En effet, comme elle l'a fait savoir à travers son compte Instagram, la mère de Jade et Joy a donné des nouvelles très rassurantes sur l'état de santé de Santos. Les 460 000 abonnés de Laeticia ont pu être rassurés par les stories de celle qui vient de lancer un concours exceptionnel. Elle a publié un imprimé écran de son téléphone portable où on la voit dans la petite fenêtre du haut aux côtés de son chéri Jalil. Elle affiche un sourire radieux tandis que de l'autre côté de l'écran on peut voir Santos, en pleine forme auprès de Nadia Lanfranconi, une amie de Laeticia qui s'occupe de lui à Los Angeles. "Reconnaissante", ajoute-t-elle sur la photo en direction de son amie qui s'est très bien occupée de Santos.

Il s'est battu comme un guerrier, encore un peu fragile mais il va mieux

Sur sa story, celle qui était récemment à Paris, ajoute un texte explicatif pour résumer la situation. "Merci à vous tous pour toutes vos pensées si touchantes pour notre Santos. Il s'est battu comme un guerrier, encore un peu fragile mais il va mieux", écrit-elle. Un message plein d'espoir qui devrait rassurer les fans de Laeticia. Elle a également pu prendre des nouvelles de son deuxième chien, Cheyenne, comme elle l'a montré ensuite dans sa story.