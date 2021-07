Laeticia Hallyday grillée dans le métro avec Jalil Lespert et ses filles Jade et Joy !

"C'est toujours aussi salutaire de revenir aux racines, écrivait alors Laeticia Hallyday. Je suis toujours aussi transportée par la beauté de cette région, les terres de mon enfance. Ici, quand on prend une pause et qu'on se promène dans les villages, l'étang de Thau ou sur la jetée du port de Marseillan, ou sur le port de Sète, chaque coin de rue où il y a une intensité incroyable. De la poésie aussi. On se nourrit de son énergie, on se régale de sa cuisine, on aime ses bruits, ses odeurs, son ambiance festive et généreuse. On rencontre tous ces gens, producteurs, chefs, marchands... le partager en famille est essentiel."

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert vont bientôt profiter d'un séjour un peu plus lointain, à Saint-Barthélemy, avec Jade et Joy, mais aussi Gena, Aliosha et Kahina. La femme d'affaires retournera ensuite en France, à Paris, le 14 septembre pour inaugurer l'esplanade Johnny Hallyday devant l'AccorHotels Arena, évènement qui sera suivi du grand concert hommage Que je t'aime, auquel de nombreux artistes prendront part. Pour l'heure, place à la détente...