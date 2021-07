Laeticia Hallyday : Son chien Santos à l'hôpital, elle donne enfin des nouvelles de l'animal

Voilà de quoi lui rendre le sourire ! Alors que Laeticia Hallyday se faisait un sang d'encre pour Santos, le chien qu'elle a adopté avec Johnny en 2011, elle sort enfin la tête de l'eau. Son cher et tendre animal de compagnie va mieux... et il l'a même rejoint. Sur son compte Instagram, la veuve du Taulier, 46 ans, a partagé un joli portrait de son délicieux canin, la langue dehors dans une voiture. "Il est de retour !" se réjouit-elle, se disant "reconnaissante" et "bénie".

Il est vrai que Santos avait fait une sacrée frayeur à la France entière ! Le 18 juillet dernier, Laeticia Hallyday annonçait que son labrador noir rencontrait quelques pépins de santé. Il avait été pris en charge par le Dr. Lisa, du Malibu Veterinary Hospital, sous les précieux conseils de Mickey Rourke. Or, l'animal avait déjà fait plusieurs allers retours entre sa maison et l'hôpital. Pendant trois ans, il avait même dû rester loin des siens, à Marne-la-Coquette avec un homme de confiance, pour subir des traitements lourds à cause de problèmes cardiaques.

Voilà pourquoi, en le voyant retourner à la clinique, Laeticia Hallyday avait demandé à une grande majorité de prier pour lui. Et force est de constater que Santos avait reçu de jolis messages, dont celui de son copain Bono Patapouffe. "Mon meilleur ami... sois fort, écrivait l'animal sous le choc. Ainsi, tu iras mieux et nous pourrons jouer à nouveau ensemble. Je t'aime." Les balades devraient pouvoir reprendre sous peu.