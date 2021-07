Laeticia Hallyday en panique : Santos, le chien de Johnny, en piteux état à l'hôpital

Ce n'est pas la première fois que Santos se retrouve à l'hôpital. Il est, en réalité, resté très longtemps loin de sa famille pour pouvoir reprendre du poil de la bête. Pendant trois ans, il a subi des traitements lourds à cause d'un problème cardiaque, et avait dû rester à Marnes-la-Coquette, loin des siens, gardé par un homme de confiance. En 2019, heureusement, il rejoignait finalement Laeticia Hallyday, Jade et Joy à Los Angeles.

Laeticia et Johnny Hallyday ont adopté Santos en 2011. Ils ont toujours eu un goût prononcé pour les canins. En septembre 2016, le Taulier avait croisé une jeune chienne lors d'un road-trip aux Etats-Unis en compagnie de ses amis Pierre Billon et Maxim Nucci. Il avait décidé de la ramener sous son bras et l'avait baptisée Cheyenne...