Hélène Darroze aux obsèques de son père : soutenue par ses filles et Laeticia Hallyday

Hélène Darroze est une femme en deuil. Elle a annoncé la mort de son père Francis Darroze, sur Instagram, le 7 novembre 2021. Deux jours plus tard, c'est dans le petit village familial où son défunt papa était lui aussi un chef de cuisine respecté qu'elle lui disait adieu lors de ses obsèques.

C'est donc en l'église Saint-Hippolyte, à Villeneuve-de-Marsan, que se tenait la cérémonie. Hélène Darroze (54 ans) était très émue, tenant entre ses bras un bouquet de fleurs et une photo encadrée de son papa. Essuyant quelques larmes sur son visage, la star des fourneaux et figure emblématique de l'émission Top Chef, pouvait compter sur le soutien réconfortant de son clan, à commencer par ses filles, Quitterie (11 ans) et Charlotte (14 ans).

Mais Hélène Darroze a aussi apprécié la présence chaleureuse à ses côtés de sa fidèle amie, Laeticia Hallyday. Les deux femmes, qui se connaissent de longue date - Hélène Darroze est la marraine de joy - et ont fondé ensemble l'association La Bonne Etoile, ont été vues discutant et se tenant par la taille, pour adoucir ce moment de deuil. Parmi la foule des invités, on pouvait aussi repérer l'ancien joueur de rugby Pierre Albaladejo ainsi que Maryline Issartier (ancienne babysitter de Jade et Joy Hallyday, et ex compagne de Grégory Boudou, le frère de Laeticia). Maryline Issartier est aujourd'hui l'assistante personnelle d'Hélène Darroze.

Tous ont rendu hommage à Francis Darroze, ancien chef de l'auberge Le Relais à Villeneuve-de-Marsan. Un établissement familial ouvert en 1895 par l'arrière-grand-père de la cheffe et repris par les descendants du clan au fil des années. La famille est d'autant plus dans la peine qu'elle a aussi affronté un autre décès dans la foulée : celui de Claude Darroze, l'oncle d'Hélène. Il était un chef multi-étoilé et propriétaire de la Maison Claude Darroze.