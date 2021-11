Hélène Darroze en deuil : moins d'une semaine après la mort de son père, elle annonce le décès de son oncle

La famille Darroze est une nouvelle fois en deuil. Quelques jours seulement après le décès de son père Francis, Hélène Darroze perd son oncle Claude qui est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à Fargues à l'âge de 80 ans. "Le décès de son frère l'a profondément affecté. Mon papa luttait depuis de longs mois. Il s'est éteint chez lui, auprès de ses proches." témoigne son fils Jean-Claude Darroze auprès du journal Sud Ouest.

Chef multi-étoilé et propriétaire de la Maison Claude Darroze, le frère de Francis Darroze a eu droit à un tendre hommage de ses anciens coéquipiers de cuisine. "Toutes les équipes de la Maison Claude Darroze, Hôtel-Restaurant et de Darroze traiteur - Toque & Go ont l'immense tristesse de vous annoncer le décès de Monsieur Claude Darroze, que nous aimions, tendrement, appelé entre nous "Coco". confient avec douleur les membres de l'établissement avant d'ajouter : "Notre chef spirituel nous a quittés dans la nuit de vendredi à samedi à son domicile et auprès des siens. Il était l'âme de notre établissement. (...) Ses obsèques auront lieu a l'église de Langon à 11h00 le Jeudi 18 Novembre. L'inhumation s'effectuera au cimetière de Villeneuve de Marsan à 16h00."