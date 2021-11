Hélène Darroze en deuil : son père est mort, bouleversée, elle lui rend hommage

Hélène Darroze est aujourd'hui une femme en deuil. La cheffe de 54 ans a perdu son papa Francis Darroze, lui aussi cuisiner de profession. Elle a fait part de la terrible nouvelle sur son compte Instagram, suivi par 637 000 passionnés de food.

"Bon voyage mon petit Papa", a-t-elle indiqué en légende photo, ce dimanche 7 novembre 2021.

Hélène Darroze doit son amour de la cuisine grâce à une tradition familiale. "Elle est l'héritière d'une dynastie de la cuisine du Sud-Ouest depuis quatre générations. Son arrière grand père avait ouvert en 1895 l'auberge Le Relais à Villeneuve de Marsan, reprise par son grand-père Jean et sa grand-mère Charlotte, puis par son père Francis. Son oncle Alain Darroze s'occupa, entre autre, des cuisines privées de l'Elysée, Claude Darroze (un autre oncle) eut lui aussi deux étoiles à Langon", relatait France 3 Régions à l'occasion d'un reportage qui était consacré à son clan.

Bien que sa famille a de longue date travaillé dans la restauration, cela ne coulait pas de source pour Hélène Darroze que de poursuivre dans cette voie. Ainsi, elle n'avait pas tout de suite pris cette direction au début de ses études supérieures. "Baignant dans ce milieu, cela aurait été plus logique. Mais ma vocation de chef de cuisine m'est apparue sur le tard. Je regrette un peu de ne pas avoir intégré une école de cuisine. J'aurais été plongée plus tôt dans cet univers", disait-elle au site de L'Etudiant.

La cheffe a finalement opté au bout d'un moment pour une prépa HEC puis le concours de Sup de co Bordeaux avec une idée en tête... "Il fallait convaincre, se faire remarquer, être différente des autres. Je leur ai tout simplement exprimé ma volonté de reprendre les rênes de l'auberge familiale Chez Darroze, à Villeneuve-de-Marsan. Ils ont vu que ce projet me tenait vraiment à coeur", ajoutait la star des fourneaux. La suite, tout le monde la connait : Hélène Darroze s'est fait une belle place dans le milieu, a décroché des étoiles, ouvert des restaurants à Paris ou Londres - même si elle est endettée selon ses propres déclarations - et, bien évidemment, prodigue ses conseils aux candidats de Top Chef. Nul doute que tout cela faisait la fierté de son défunt papa.