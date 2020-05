Hélène Darroze endettée : Laeticia Hallyday apporte son "soutien inconditionnel"

Rien ne va plus dans le milieu de la cuisine ! Depuis plusieurs jours maintenant, les chefs sont nombreux à tirer la sonnette d'alarme à travers les médias. Et pour cause, les dégâts causés par l'épidémie de coronavirus se multiplient à vitesse grand V. Jeudi 14 mai, Philippe Etchebest révélait même deux cas de suicides dans la restauration.

Sa camarade Hélène Darroze n'est pas en reste lorsqu'il s'agit de monter au créneau pour leur profession. Celle qui est à la tête de trois restaurants, The Connaught à Londres, La Jòia et Le Marsan à Paris, a d'ailleurs été mise à l'honneur en couverture du dernier numéro de Paris Match, au côté de son ami Jean-François Piège. Ensemble, ils se sont montrés pour le moins pessimistes quant à l'avenir, révélant au passage avoir de gros soucis d'endettement. "Le pays entier doit nous aider à nous relancer, sinon il y aura une hécatombe de chômeurs et de faillites", craint la maman de Quiterie et Charlotte.

Dans la tourmente, Hélène Darroze et Jean-François Piège ont tout de même pu compter sur l'amitié de Laeticia Hallyday. Touchée par leur histoire, la veuve de Johnny Hallyday a entrepris de partager via sa story Instagram la couverture de Paris Match. Et de commenter avec tendresse : "Ils sont nos souvenirs, nos grands bonheurs, nos partages, nos terroirs, notre art de vivre. Une part essentielle de nos vies. Soutien inconditionnel à Hélène Darroze et Jean-François Piège. On a hâte de vous retrouver."

Cette initiative de Laeticia Hallyday n'a rien de réellement surprenant puisqu'elle compte parmi les meilleures amies d'Hélène Darroze. Les deux femmes sont complices depuis de nombreuses années maintenant et partent régulièrement en voyage ensemble, notamment au Vietnam - pays cher à leur coeur puisqu'elles y ont adopté leurs filles.