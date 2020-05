Philippe Etchebest inquiet : il annonce les suicides de deux restaurateurs

C'est le cauchemar en cuisine ! Sauf que cette fois, il ne s'agit malheureusement pas de la célèbre émission de M6 portée par Philippe Etchebest, mais de la réalité. Depuis l'annonce du confinement, tous les restaurants et autres commerces de rassemblement ont fermé leurs portes pour une durée indéterminée. Et alors que la quarantaine a été levée lundi 11 mai 2020, les Français ne peuvent toujours pas se retrouver autour d'un bon repas. Une situation qui commence à devenir très dangereuse comme l'a encore rappelé Philippe Etchebest sur LCI ce mercredi.

Mais, au-delà du gouffre financier qui s'installe dans le pays, ce sont les répercussions psychologiques qu'il redoute le plus désormais. "C'est un combat qui dure, il y aura de la casse. Il y en a d'ailleurs aujourd'hui. Il y a les faillites financières, mais il y a les faillites morales qui sont extrêmement importantes", a-t-il expliqué. Et de préciser : "Il y a déjà eu deux cas de suicide aujourd'hui dans notre profession, ce qui est dramatique." Craignant pour ses confrères, Philippe Etchebest tire la sonnette d'alarme : "J'ai envie de dire que la crise, elle fait des dégâts, mais on n'imagine pas encore ce qu'elle va faire comme dégâts après. Et ils risquent d'être encore plus grands que ça, si on ne fait rien."

Malheureusement, le gouvernement s'est montré très ferme en ce qui concerne les cafés et les restaurants. Ceux qui sont situés dans les zones vertes peuvent espérer une réouverture le 2 juin prochain si l'évolution de l'épidémie de ne dégrade pas d'ici là. En revanche, concernant les établissements en zone rouge, dont l'île de France fait partie, aucune date n'a encore été avancée.