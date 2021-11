Laeticia Hallyday radieuse avec Jalil Lespert pour une escapade à Lisbonne

Quelques jours après leurs retrouvailles à Paris, marquées par une sortie à l'Académie française pour assister à l'entrée de Daniel Rondeau sous la coupole du mythique institut, Laeticia Hallyday et son compagnon Jalil Lespert se sont envolés direction le Portugal. Un séjour entre amis que le couple documente sur les réseaux sociaux.

Ce jeudi 11 novembre 2021, Laeticia Hallyday a posté plusieurs images de son escapade dans la story de son compte Instagram. On peut ainsi la voir sous le soleil automnal de Lisbonne, radieuse, prenant la pose dans des lieux incontournables de la capitale comme sur la place du Commerce dans le quartier de Baixa ou à la cathédrale Sé, la plus ancienne de la ville, située dans le quartier Alfama. La jolie blonde de 46 ans n'a pas manqué elle aussi d'immortaliser son amoureux, filmant Jalil Lespert qui admirait la beauté des lieux.

Sur son compte Instagram, l'acteur et réalisateur de 45 ans - récemment à l'affiche du film Tralala - a lui partagé un cliché du coucher de soleil sur Lisbonne, dévoilant qu'avec son amoureuse ils avaient un magnifique spot pour l'admirer, avec au loin le fameux pont suspendu dit du 25 avril ainsi que l'immense statue du Christ Roi perchée de l'autre côté du Tage. Un cadre romantique pour le couple qui semble s'offrir ce séjour sans leurs enfants respectifs... Mais cette escapade avec des amis, dont Anne Marcassus, ne sera que de courte durée puisqu'ils ont prévu de rentrer à Paris dès ce week-end.

Laeticia Hallyday accueille régulièrement Jalil Lespert dans sa nouvelle maison de Los Angeles mais ne peut jamais compter sur sa présence sans limite puisqu'il doit toujours rentrer en France une fois son visa terminé ainsi que pour passer du temps avec ses enfants : Gena et Aliosha (17 et 13 ans) nés de sa précédente relation avec l'actrice Bérangère Allaux, mais aussi Kahina (10 ans), issue de ses amours avec Sonia Rolland. Ensemble, ils ont déjà profité de beaux séjours en amoureux que ce soit en Italie ou à Saint-Barthélemy. Où qu'ils aillent, love is in the air...