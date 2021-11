Laeticia Hallyday prépare un cadeau extraordinaire pour les fans de Johnny

Le public français n'en aura jamais assez. Johnny Hallyday est décédé le 5 décembre 2017 mais sa voix continue à résonner dans nos coeurs et nos âmes... et bientôt dans les salles de projection ! La bonne nouvelle, c'est que la période des fêtes de fin d'année ne se fera pas sans notre Taulier favori. Quelques semaines après lui avoir rendu hommage, en faisant ériger une sculpture immense en son honneur et en organisant le concert Que je t'aime, Laeticia, sa veuve de 46 ans, a prévu une très jolie surprise pour tous les fans du rocker.

Le 2 décembre 2021, une projection exclusive du film documentaire - intitulé Mon nom est Johnny - de la tournée mythique de Johnny Hallyday aux Etats-Unis sera effectivement organisée, à 18h, en ICE IMMERSITE dans une des 35 salles ICE des cinémas CGR de France. Pour accompagner cette chance inestimable, plusieurs coffrets collectors sont d'ores et déjà proposés, en prévente, sur le site officiel du légendaire rockeur. Si vous voulez faire plaisir à votre entourage, voici le lien.

Mais quelles surprises Laeticia Hallyday réserve-t-elle aux fans ?

Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les types de bourses. Le coffret le plus complet de tous, qui coûte la modique somme de 65€, est une magnifique box deluxe ultra limitée qui contient un gobelet de pop-corn Johnny Hallyday ultra collector, à grignoter allègrement, ainsi que le film de la tournée mythique aux US en DVD, le CD des meilleures performances live de cette même tournée américaine, mais aussi 6 produits de collection : un poster collector, un pass all access, un badge exclusif, une réplique de 2 billets de concerts originaux ainsi qu'une réplique de la set-list originale dédicacée par l'artiste. Il est fort à parier que ces quelques victuailles s'arracheront, à prix d'or, une fois la diffusion du film terminée...