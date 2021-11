Diaporama Laeticia Hallyday prépare un cadeau extraordinaire pour les fans de Johnny

Laeticia Hallyday est allée au studio Guillaume Tell à Suresnes, le studio où Johnny enregistrait, avant d'aller à l'hôtel Costes à Paris le 16 novembre 2021.

Johnny Hallyday, Laeticia et leurs filles Jade et Joy arrivent à l'aéroport de Los Angeles avec leur chien Santos. Le 10 fevrier 2013.

Laeticia Hallyday et sa fille Joy - Inauguration de l'esplanade "Johnny Hallyday" et de la statue "Quelque chose de ..." de l'artiste Bertrand Lavier sur le parvis de la salle de concert AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021.

Brigitte Macron, Laeticia Hallyday et ses filles Joy et Jade, Laura Smet, David Hallyday - Arrivées des personnalités en l'église de La Madeleine pour les obsèques de Johnny Hallyday à Paris. © Veeren/Bestimage

Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy arrivent à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris, le 27 juin 2021.

10 / 13

Anne Hidalgo, Laeticia Hallyday et ses filles Joy et Jade - Inauguration de l'esplanade "Johnny Hallyday" et de la statue "Quelque chose de ..." de l'artiste Bertrand Lavier sur le parvis de la salle de concert AccorHotels Arena Paris Bercy. Le 14 septembre 2021.