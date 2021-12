Laeticia Hallyday et Joy sur la tombe de Johnny : Jade absente, elle s'exprime à distance...

Il y a quatre ans, Johnny Hallyday décédait des suites d'un cancer du poumon, à l'âge de 74 ans. Depuis, sa veuve Laeticia Hallyday et ses filles, Jade et Joy (17 et 13 ans), ne cessent de faire vivre sa mémoire entre la France, la Californie et l'île de Saint-Barthélémy. Le 5 décembre 2021, pour commémorer ce triste anniversaire, une nouvelle veillée hommage était organisée sur la tombe du Taulier, au cimetière marin de Lorient.

Entourée de nombreux amis et fans, avec les tubes de Johnny en fond sonore, Laeticia Hallyday et sa cadette Joy ont encore passé une soirée à la bougie riche en émotion. Quelques témoins ont d'ailleurs immortalisé ce rendez-vous hommage sur les réseaux sociaux. L'acteur et réalisateur Jalil Lespert, qui partage la vie de la veuve depuis maintenant un an, était également présent. En revanche, Jade Hallyday est restée à Los Angeles, retenue par ses examens de fin d'année. En attendant de rejoindre sa famille en fin de semaine, elle a adressé un tendre message à son défunt papa sur Instagram...

"Quatre ans que tu nous as quittés papa, chaque jour passe sans ta présence et chaque jour je ressens ce chagrin. Il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas à toi et à tous nos moments passés. Jamais je n'oublierai tous nos souvenirs créés", a-t-elle écrit en légende d'une photo souvenir, avant de poursuivre en anglais : "Tu me manques papa, tout me manque chez toi. J'aimerais juste pouvoir te serrer fort. Je t'aime plus que tout au monde. Je suis sûre que tu veilles sur nous trois et que tu es à nos côtés. J'espère que tu es fier de la personne que je suis devenue."