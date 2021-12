Jade et Joy en larmes, Mickey Rourke chamboulé... Avant-première poignante avec Laeticia Hallyday

Les fans du Taulier peuvent enfin découvrir le documentaire Mon nom est Johnny. Juste avant la projection de ce docu-live dans les cinémas CGR jeudi soir, une première mondiale s'est tenue le 1er décembre 2021 au Regal Cinema de Los Angeles. Un événement auquel Laeticia Hallyday et ses filles, Jade et Joy (17 et 13 ans), ont naturellement pris part puisqu'elles vivent non loin de là. Dans son édition de vendredi, Le Parisien raconte cette soirée riche en émotion.

Près de 200 invités ont pu découvrir le documentaire événement de Pascal Duchêne avant tout le monde. A l'écran, les spectateurs ont ainsi suivi les coulisses de la tournée nord-américaine de Johnny en 2014, le Born Rocker Tour, passé par Los Angeles, Miami, San Francisco, Washington, Houston, New York... Pour sa première et unique tournée américaine, le Taulier s'était produit - non pas dans des stades - mais dans des salles plus petites, non moins prestigieuses. Parmi les invités, figurait l'acteur américain Mickey Rourke, un ami de la famille de longue date qui, comme le rapportent nos confrères, a assisté à la projection au côté de Mark Mahoney, le tatoueur de Johnny.

Juste avant la projection de Mon nom est Johnny, Laeticia Hallyday et sa plus jeune fille Joy sont montées sur scène pour adresser quelques mots au public. "On arrive au bout du rêve de Johnny avec ce documentaire. Sans le cinéma et la musique venus d'Amérique, Jean-Philippe ne serait peut-être jamais devenu Johnny", a notamment lancé la veuve de 46 ans, micro en main. A côté d'elle, Joy s'est elle aussi adressée aux fans, "dans un anglais parfait" : "Mon père a rêvé toute sa vie de jouer sur les scènes américaines légendaires et il était si fier de le faire. Il n'y a pas un jour sans que nous ne pensions à lui. Il nous manque, et nous l'aimons plus que tout au monde."