"Il voulait que je refasse ma vie" : Laeticia Hallyday évoque son couple avec Jalil Lespert

Le 5 décembre 2017, la France perdait son chanteur le plus populaire et Laeticia Hallyday l'homme de sa vie : Johnny Hallyday poussait son dernier soupir, emporté après une lutte contre le cancer. Pour ce triste anniversaire, sa veuve s'est confiée à RTL.

Laeticia Hallyday, qui entretient la mémoire du rockeur par diverses actions - projets musicaux, statue parisienne, veillées au cimetière marin de Saint-Barthélemy -, ne pourra jamais oublier Johnny. "J'ai appris à vivre avec ce deuil, à être résiliente aussi, à me raccrocher à cet avenir qu'il faut construire sans lui. J'ai laissé le temps faire son oeuvre, m'aider et m'accompagner car il n'y a pas de remède au deuil. Pour moi il ne sera jamais parti, il sera toujours là dans mon coeur, il fait partie de moi et de ma vie", a-t-elle confié depuis sa nouvelle maison de Los Angeles. Une demeure toujours située dans le quartier de Pacific Palisades, à seulement 1 kilomètre de l'ancienne, et où elle refait sa vie avec ses filles Jade et Joy. Quant à son nouveau compagnon, l'acteur et réalisateur Jalil Lespert, il s'y rend régulièrement.

Cette nouvelle histoire de coeur, Laeticia Hallyday l'a logiquement évoqué. Après une longue période de deuil, elle avait eu une brève romance avec le restaurateur Pascal Balland puis, désormais, c'est auprès de Jalil Lespert qu'elle retrouve goût à la vie. "C'est compliqué de réapprendre à aimer quand on a aimé un homme comme Johnny, quand on a aimé inconditionnellement un homme, cela prend du temps (...) Aujourd'hui j'y arrive en me disant qu'il serait fier, il voulait que je refasse ma vie, pour moi et pour mes filles", a-t-elle assuré à la radio. Il est vrai qu'à seulement 46 ans, Laeticia Hallyday ne pouvait pas se forcer à porter le deuil et être veuve jusqu'à la fin de ses jours.

Avec Jalil Lespert, elle partage son temps entre la Californie, Saint-Barth et la France où ce dernier a ses attaches puisque ses enfants vivent ici. Une romance aux quatre coins du monde qui se porte aujourd'hui comme sur des roulettes.