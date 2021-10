"Rien n'est beau en fait" : Sylvie Vartan dézingue l'hommage à Johnny de Laeticia Hallyday

C'est en toute franchise que Sylvie Vartan a commenté l'hommage rendu à Johnny Hallyday à l'AccorHotels Arena auprès du Parisien, le 30 septembre 2021. Celle qui assure actuellement la promotion de son 50e album studio, intitulé Merci pour le regard, ne mâche pas ses mots à l'égard des choix de Laeticia Hallyday pour faire vivre la mémoire du Taulier.

Elle ne s'en cache pas : Sylvie Vartan n'a pas regardé le concert hommage retransmis en direct sur France 2 le 14 septembre. Pour ce qui est de la statue inaugurée plus tôt ce jour-là, devant ce qui était la salle de concert fétiche de Johnny, la chanteuse de 77 ans est loin d'être séduite : "J'ai vu des photos, ce n'est pas une statue. C'est une... moto, on ne sait même pas si c'est la sienne, commente-t-elle. On ne peut pas dire que ce soit beau, mais rien n'est beau en fait." Malgré tout, celle qui a été mariée à Johnny entre 1965 et 1981 - et qui s'est récemment confiée sur la perte de leur deuxième enfant - apprécie la création d'un lieu pour les fans. "Si ce n'est pas mercantile, c'est bien, mais ce n'est pas fait avec une élégance notoire." C'est Laeticia Hallyday qui appréciera...

Pour ce qui est de l'absence notoire de son fils David Hallyday qui, comme sa demi-soeur Laura Smet, a préféré se tenir lui aussi à distance de cet hommage, Sylvie Vartan a trouvé cette attitude très digne. "Il ne s'en occupe pas. Il garde tout cela dans son coeur et il ne doit rien à personne, comme moi, a-t-elle affirmé. On est tout à fait tranquilles là-dessus. Il n'y a plus de conflit, tout le monde a eu ce qu'il voulait [le conflit juridique autour de l'héritage de Johnny s'est terminé à l'été 2020, NDLR]. Tout le monde n'a pas envie de se battre, de se salir... Sordide, sordide..."

Ce n'est pas Johnny

Auprès du Parisien déjà, dans une interview publiée le 23 septembre, Eddy Mitchell avait lui aussi vivement critiqué cet hommage à son ancien copain des Vieilles Canailles : "J'ai regardé à la télé et zappé. Je n'y ai pas participé parce que je n'avais rien à y foutre, a-t-il lancé sans filtre. Je ne fais pas les Restos du Coeur, alors je ne vais pas aller à Bercy pour ça..." Pour ce qui est de la sculpture, son avis est tout aussi tranché : "C'est une catastrophe. Mais cela plaît à Hidalgo, 'notre drame de Paris', donc c'est bien. Cette statue n'évoque rien, ce n'est pas Johnny. Je ne suis pas dans leurs têtes, mais je ne pense pas que les fans soient ravis de ça."