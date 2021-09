Sylvie Vartan - Ce bébé qu'elle a perdu avec Johnny : "J'aurais eu au moins quatre enfants avec lui"

Alors que sort son nouvel album, intitulé Merci pour le regard, Sylvie Vartan a accordé une nouvelle interview au magazine Paris Match du 30 septembre 2021. L'occasion pour la chanteuse de longuement revenir sur ses débuts et son histoire d'amour avec Johnny Hallyday. Sans filtre, la star de 77 ans évoque les hauts et les bas de leur relation, y compris la perte de leur deuxième enfant.

Peu après leur mariage, célébré tant bien que mal lors d'une cérémonie à la campagne en 1965, Sylvie Vartan découvre qu'elle est enceinte de leur fils David. D'emblée, l'icône des yé-yés met entre parenthèses ce qui était un véritable tourbillon de concerts, enregistrements et tournées promo : elle décide de se "mettre au vert" en retrouvant sa mère et ses grands-parents à Loconville (Oise). Mais c'est sans Johnny qu'elle vit sa grossesse : "Il faisait son métier. Moi, j'avais une mission : mettre au monde notre enfant, que je voulais envers et contre presque tous, se souvient-elle, un demi-siècle plus tard. Notre entourage professionnel craignait que ce bébé saborde nos carrières. Enfin, surtout celle de Johnny (...). J'ai tenu bon et, dans une existence idéale, j'aurais eu au moins quatre enfants avec lui."

Huit ans après la naissance de David, Sylvie Vartan et Johnny annoncent l'arrivée de leur deuxième enfant à la presse. Malheureusement, ils perdent le bébé... "J'aurais aimé avoir un deuxième enfant avec lui. La vie en a décidé autrement, confie aujourd'hui l'interprète de Comme un garçon. Je ne sais pas si ça aurait changé la fin de notre histoire. La vie a fait que l'on est quand même restés vingt ans ensemble, de 1961 à 1981."

La distance imposée par leurs carrières respectives a finalement raison de leurs efforts pour sauvegarder leur mariage. Peu après son divorce d'avec le Taulier, Sylvie Vartan rencontre le deuxième homme de sa vie : le producteur américain Tony Scotti, celui qui la "réconcilie avec l'amour". C'est avec lui qu'elle adopte sa fille Darina en Bulgarie, en 1998. Malgré tout, Sylvie Vartan a toujours gardé un lien fort avec Johnny, remontant à plusieurs reprises sur scène avec lui, avant de l'accompagner dans son ultime combat contre la maladie. Lors des obsèques du rockeur en 2017, elle était bien sûr présente, aux côtés de David et ses petites-filles adorées Ilona et Emma Smet.