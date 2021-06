Calogero : Qui est Hortense d'Estève, la mère de ses filles Nina et Romy ?

À 49 ans, Calogero est un homme accompli sur tous les points. Celui qui a sorti cette année un nouvel album intitulé Centre ville continue de rencontrer le succès avec sa carrière musicale et il a la chance d'être amoureux depuis plusieurs années de la belle Marie Bastide. Une chanteuse avec qui il a eu deux enfants, Pio 7 ans et Rita, 4 ans.

Ensemble, ils forment une belle famille recomposée puisque le chanteur est également papa de deux autres filles, Nina (17 ans) et Romy (14 ans) née de sa relation passée avec Hortense d'Estève. Calogero s'est même marié avec elle avant de divorcer sept ans plus tard. Les ex entretiennent malgré tout toujours de très bonnes relations.

Hortense d'Estève a beau avoir été la femme d'un chanteur célèbre, elle n'est pas moins connue dans le milieu du showbiz. Et pour cause, elle a été attachée de communication puis productrice. Elle a notamment créé en 2005 sa société NewH spécialisée dans la production de films et de programmes pour la télévision. La jolie brune de 45 ans s'est même essayée à la comédie en 2009 en obtenant un petit rôle dans le film Je vais te manquer réalisé par l'écrivaine et scénariste Amanda Sthers.

Hortense d'Estève compte par ailleurs parmi ses amis des personnalités très VIP comme Laeticia Hallyday. Les jeunes femmes se retrouvent régulièrement à Saint-Barthélémy l'été ou en Californie, aux États-unis, où vit depuis plusieurs années la veuve de Johnny Hallyday. Ainsi, leurs deux filles aînées ont eu l'opportunité de se lier d'amitié. En effet, Nina et Jade forment un joli duo et n'hésitent pas à le faire savoir sur leurs réseaux sociaux. Le 28 mars dernier, l'adolescente de Calogero a d'ailleurs posté une photo d'elle et Jade pour partager son manque de ne plus être avec elle.