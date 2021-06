Calogero, papa de Rita : touchante (et rare) confidence...

Calogero est le papa de Rita ( 5ans) ainsi que de Pio (7 ans), nés de son histoire de coeur avec la chanteuse Marie Bastide. Il est aussi le père de deux grandes filles, Nina (17 ans) et Romy (14 ans), issues d'une précédente histoire. Il a rendu un bel hommage à ses enfants dans sa maison du Cap Ferret, où il possède un studio d'enregistrement baptisé Ronipiri, en prenant les premières lettres des prénoms de ses quatre enfants. Dans ce petit bout de paradis, il savoure sa vie de famille loin du show business et des projecteurs. "Il y a un côté bout du monde, un mélange de tranquillité et de discrétion qui me convient très bien. C'est familial, convivial, nature et rassurant pour les enfants. Moi qui n'ai pas le sommeil facile, c'est l'endroit où je dors le mieux", disait-il au Parisien en décembre dernier.