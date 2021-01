Calogero en couple : sa compagne de longue date est elle aussi chanteuse

La débâcle des sentiments, c'est à ses côtés qu'il la vit. Fort. Depuis des années, Calogero file le parfait amour avec Marie Bastide, une jeune femme qui sévit elle aussi dans le monde de la musique. Plus discrètement, peut-être. Parolière, elle a écrit des textes superbes, dans l'ombre pour Florent Pagny, Céline Dion, Julien Clerc, Anggun ou encore Patrick Fiori. En 2017, c'était elle qui se cachait derrière l'émouvant Si t'étais là, interprété avec douceur et fragilité par Louane Emera. Forcément, en couple avec un chanteur, elle a fini par lui rédiger de jolis textes d'amour.

Un album en 2021

À 41 ans, Marie Bastide est bien connue des férus de variété française. Il faut dire que sa plume a l'art de plaire. En 2015, Calogero a été récompensé, aux Victoires de la musique, pour avoir offert au public la plus belle chanson originale : Un jour au mauvais endroit, que sa compagne avait créé pour lui. L'artiste raconte même qu'il a composé Liberté chérie sur une guitare offert par sa belle. Lui fera-t-elle bientôt concurrence ? Pendant le confinement, Marie Bastide a décidé de passer de l'autre côté en dévoilant au public le titre Envie d'être envie. Elle devrait sortir son tout premier album en cette année 2021...

Notre belle famille

Vous l'avez peut-être aperçue dans un épisode de Sous le soleil. Mais c'est sa passion pour la musique qui a fini par l'emporter. Quand elle ne travaille pas d'arrache-pied dans sa maison du Cap Ferret, ni dans son domicile parisien, Marie Bastide n'a pas le temps de s'ennuyer. Elle forme, avec Calogero, une jolie famille recomposée. Le chanteur a eu deux filles - Nina, née en 2003 et Romy, née en 2006 - avec Hortense d'Estève, son ex femme, puis deux autres enfants avec elle : Pio 7 ans et Rita, 4 ans. "C'est plus naturel avec mes filles, bizarrement, affirmait le papa dans l'émission Thé ou Café. Avec un garçon, on a tout de suite bêtement l'image de soi-même. Mon fils est plus beau que moi, c'est clair et je suis sûr qu'il sera meilleur." Patientons encore un peu avant de le découvrir...