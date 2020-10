Calogero avec sa compagne Marie Bastide : le couple de sortie à Roland-Garros

Pour Calogero et sa compagne Marie Bastide, Roland-Garros est un rendez-vous immanquable, crise sanitaire ou non. Le 11 octobre 2020, le chanteur et sa moitié ont pris place en tribunes pour assister à la finale messieurs des internationaux de France. Cette édition 2020 exceptionnellement automnale n'a pas refroidi le couple, qui était en bonne place pour voir Rafael Nadal remporter son 13e titre.

Tout sourire, Calogero et Marie Bastide ont d'abord pris la pose devant les photographes lors de leur arrivée au village. En jeans, baskets et pulls, bras dessus bras dessous, les amoureux ont affiché leur tendre complicité devant les objectifs. Les parents de Pio et Rita (7 et 4 ans) ont ensuite pris place non loin du prince Albert de Monaco, de Teddy Riner et Vaimalama Chaves, pour assister à la tant attendue rencontre entre Rafael Nadal et son adversaire, le numéro un mondial, Novak Djokovic. Au bout de trois sets, 6-0, 6-2, 7-5, l'Espagnol, toujours aussi à l'aise sur terre battue, a remporté ce nouveau tournoi du Grand Chelem, devant un public restreint à cause de la crise du coronavirus.

L'interprète de Face à la mer et sa compagne parolière se veulent plutôt discrets, mais lorsqu'il s'agit de tennis, le couple n'hésite pas à se déplacer. L'an dernier, c'était dans une tout autre ambiance qu'il avait assisté à la finale hommes, en compagnie de nombreuses célébrités : Marion Cotillard et Guillaume Canet, Elsa Zylberstein, Jean Dujardin et sa femme Nathalie Péchalat, Gilles Lellouche, Clovis Cornillac et sa femme Lilou Fogli, Karin Viard... En tenues estivales, tous avaient assisté à la victoire de Rafael Nadal contre Dominic Thiem.