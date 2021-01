Calogero père honteux : ce qu'il a mis du temps à dire à ses enfants...

À 49 ans, Calogero traverse une belle période de sa vie, auréolé d'un succès populaire comme chanteur et le coeur occupé par sa belle romance avec Marie Bastide. Une sorte de revanche sur la vie alors que, dans sa jeunesse, il n'était pas franchement un gamin appelé à un avenir brillant. De quoi lui filer un sentiment de honte qu'il a longtemps gardé secret, surtout vis-à-vis de ses propres enfants.

Mercredi 6 janvier 2021, sur le plateau de C à vous (France 5), Calogero s'est laissé aller aux confidences auprès de l'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine . Le chanteur estime, comme tous les artistes, que la culture a besoin de vite retrouver sa place dans la société alors qu'elle est sacrément chamboulée par les multiples mesures anti-Covid du gouvernement. "J'ai jamais vraiment travaillé à l'école. Du coup j'ai eu la chance d'avoir la musique assez tôt, de savoir où je voulais aller et ça m'a sauvé (...) Quand j'entends dire que la culture est non-essentielle... Elle l'est pour moi elle a changé ma vie et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas là", a-t-il ainsi d'abord expliqué.

Jeune, son échec scolaire lui a longtemps fait honte, au point de ne rien dire à ses enfants. Il est le papa de Pio (7 ans) et Rita (4 ans) nés de son histoire avec Marie mais aussi de Nina (17 ans) et Romy (14 ans) d'une histoire précédente. "Là, maintenant, mes enfants sont devant la télé donc ils le savent. Mais j'ai mis du temps à leur dire parce que j'avais envie qu'ils travaillent bien à l'école et j'avais envie de leur donner le bon exemple (...) J'espère donner de l'espoir au dernier de la classe parce que j'ai été dernier de la classe... et quand on l'est c'est pas qu'on est nul c'est qu'on est différent", a-t-il ajouté.

Calogero - qui a fait son retour avec le disque Centre ville déjà certifié platine pour 100 000 équivalent ventes -sera un papa attentif aux besoins et envies de ses enfants, notamment s'ils souhaitent eux aussi se tourner vers des carrières artistiques. D'ailleurs, ses grandes filles jouent du piano et chantent sur son dernier album...