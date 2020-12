Calogero dévoile sa nouvelle maison du Cap-Ferret, "rassurante" pour ses enfants...

La vie serait-elle meilleure en province ? Tout comme le chanteur Julien Doré qui a quitté la capitale pour les Cévennes ou le journaliste Hugo Clément qui a opté pour Biarritz, Calogero passe désormais une grande partie de son temps au Cap-Ferret ; une résidence secondaire en plus de son domicile dans la capitale. A l'occasion de la sortie de son nouvel album intitulé Centre Ville, il s'est confié au journal Le Parisien.

Un "coup de coeur direct". Voilà comment Calogero justifie son installation au Cap-Ferret en Gironde. Un lieu souvent caricaturé comme repère de bobos parisiens, surtout pendant le premier confinement qui avait vu débarquer des centaines d'habitants de la capitale... Mais le populaire chanteur âgé de 49 ans ne connait pas le coin seulement d'hier. "C'est grâce à des potes que j'ai découvert le Cap-Ferret il y a sept ans", jure-t-il auprès du journal. Alors il a décidé d'investir un peu de sa fortune pour s'y installer comme il faut. Le résultat a donné lieu à "un ensemble de quatre chalets en bois de différentes tailles que le musicien a fait construire avec sa compagne Marie Bastide", relate le quotidien. Un ensemble en pin qui a été achevé au premier confinement.

Et Calogero de détailler ce qu'il a aimé tout de suite au Cap-Ferret, également refuge de son confrère Pascal Obispo ainsi que du couple d'acteurs formé par Guillaume Canet et Marion Cotillard. "Il y a un côté bout du monde, un mélange de tranquillité et de discrétion qui me convient très bien. C'est familial, convivial, nature et rassurant pour les enfants. Moi qui n'ai pas le sommeil facile, c'est l'endroit où je dors le mieux", a-t-il raconté. L'interprète des tubes Je joue de la musique, En apesanteur ou encore Un jour au mauvais endroit a posé ses valises dans sa nouvelle demeure en juin dernier avec son amoureuse et leurs enfants Pio (7 ans) et Rita (4 ans). S'il n'est pas grande fan de plage, il fait du vélo et du sport. Mais la musique n'est jamais très loin...

Calogero a donc fait construire un studio baptisé Ronipiri - en prenant les premières lettres des prénoms de ses quatre enfants, les deux petits et ses deux grandes filles Nina (17 ans) et Romy (14 ans) qui chantent sur son disque - dans le jardin. Un studio d'enregistrement en plus de celui qu'il possède aussi à Boulogne, en Ile-de-France. Et l'artiste de marteler que sa demeure lui fait le plus grand bien. "C'est un rêve aussi de pouvoir faire de la musique et ensuite faire à manger à tes potes qui restent dormir sur place", jure-t-il.