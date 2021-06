Vivement dimanche : Michel Drucker et sa nièce Léa, les retrouvailles

Comme chaque semaine depuis son retour à l'antenne en mars dernier, Michel Drucker présente Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain sur France 2 le 20 juin 2021. Et comme à son habitude, l'animateur a mêlé tous les genres en recevant un panel d'invités bien différents les uns des autres.

En première partie d'émission, dès 15h10, Michel Drucker accueillera sur son canapé rouge la comédienne Alexandra Lamy qui parlera de son actualité au cinéma et qui évoquera son grand projet : la réalisation. En effet, pour la première fois, elle passe derrière la caméra pour tourner le téléfilm Touchées avec au casting sa fille Chloé Jouannet. Se joindront à elle l'humoriste et chanteur Marc Jolivet, le chanteur Calogero qui présentera son nouvel album Centre ville et Olivier de Benoist. Sans oublier Emmanuel Chaunu bien sûr qui sera prêt à dégainer ses dessins réalisés sur le vif.

Dès 15h55, dans Vivement dimanche prochain, Michel Drucker recevra cette fois Julia Piaton, actuellement à l'affiche de la comédie Le Discours, mais aussi sa nièce et actrice césarisée Léa Drucker au casting du film C'est la vie, lequel fait d'ores et déjà partie de la sélection officielle de l'Alpe d'Huez 2021. L'homme de radio, de télévision, écrivain, auteur dramatique et peintre Jean-Paul Rouland viendra lui aussi livrer quelques confidences auprès de l'animateur. Tout comme la chanteuse Clara Luciani, qui enchaîne les tubes et revient avec l'album Coeur juste avant l'été, et Alex Lutz. Trois ans après sa performance dans Guy, film qui lui a valu le César du meilleur acteur en 2019, le comédien revient en force avec le long-métrage 5ème set.

Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain ce 20 juin 2021 sur France 2 à partir de 15h10.