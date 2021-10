Calogero papa : sa fille Nina, 17 ans, égérie d'une célèbre marque de lingerie

C'est plus naturel avec mes filles bizarrement

Nul doute que Nina a bénéficié du soutien infaillible de son papa. Depuis qu'elle a ouvert ses yeux pour la première fois, la jeune fille entretient des liens inestimables avec le chanteur. "Le garçon c'est très différent, avouait-il en 2017, à Catherine Ceylac, dans l'émission dans Thé ou café. C'est plus naturel avec mes filles bizarrement. Le fait que ce soit un garçon, on a tout de suite bêtement l'image de soi-même. Mon fils est plus beau que moi, c'est clair et je suis sûr qu'il sera meilleur." Pour l'heure, Pio n'a que 8 ans et reste encore dans l'ombre, loin des caméras et des projecteurs. Il faudra encore attendre un peu avant de pouvoir comparer le père au fils...