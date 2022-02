Laeticia Hallyday passe du bon temps avec une célèbre actrice à Los Angeles...

Elle a beau être installée depuis des années à Los Angeles - elle a même depuis obtenu la nationalité américaine - Laeticia Hallyday semble n'avoir pas perdu son enchantement pour les paysages californiens. Un coin du pays qui est le lieu de beaux souvenirs avec son défunt mari Johnny, ses filles Jade et Joy mais aussi, plus récemment, avec son nouveau compagnon Jalil Lespert. Les copains, copines ne manquent pas non plus de passer lui faire un coucou.

Dans la story de son compte Instagram, dimanche 6 février, Laeticia Hallyday a ainsi partagé des photos et vidéos de son escapade du jour du côté de Malibu et sa longue plage. Elle a déjeuné face à l'océan avec des amies, dont l'actrice et productrice italienne Gisella Marengo, au restaurant Little Beach House. Puis, en fin de journée, la jolie blonde âgée de 46 ans a pu admirer le coucher du soleil toujours en bonne compagnie... En effet, elle a partagé à ses abonnés un selfie d'elle et de l'actrice Elsa Zylberstein. "Répandre la gentillesse", a-t-elle commenté en légende en utilisant un GIF. De son côté, la star avait partagé sur son compte une photo de la plage de Malibu.

Elsa Zylberstein avait eu l'occasion de tourner au cinéma avec Johnny Hallyday dans le film Chacun sa vie du réalisateur Claude Lelouch, sorti dans les salles en mars 2017. Malheureusement, cette année-là, le chanteur et acteur n'avait pu faire que très peu de promotion puisqu'il était alors traité pour son cancer. Et, le 5 décembre, le rockeur poussait son dernier soupir. Très touchée, Elsa Zylberstein lui avait évidemment rendu hommage en se rendant à l'immense messe organisée à l'église de la Madeleine, à Paris. L'actrice et la veuve du chanteur ont-elles évoqué ensemble quelques souvenirs ?