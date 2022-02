Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : Après une séparation forcée en début d'année, enfin les retrouvailles

Emmitouflés dans leurs grosses parkas, ils ont joué les touristes dans un New York glacial pendant quelques jours. Virée dont Laeticia Hallyday, Jalil Lespert et leurs enfants ont relayé plusieurs extraits sur les réseaux sociaux. La famille a notamment fait la fête puisqu'elle était conviée à une bar mitsva new-yorkaise. Cette semaine, la veuve, le comédien et leurs enfants étaient finalement de retour en Californie, certainement ravis de pouvoir laisser leurs vêtements d'hiver au placard.

Une famille recomposée oui, mais de mariage...

Cela fait maintenant un an et demi que Laeticia Hallyday ne quitte plus les bras de Jalil Lespert, sauf quand le coronavirus et les services de l'immigration s'en mêlent. L'an dernier, la veuve de Taulier a vendu (non sans peine) la demeure de Pacific Palisades qu'elle partageait avec Johnny, bien trop coûteuse à entretenir. Depuis, elle a retrouvé un autre cocon plus "petit", dans ce même quartier. Une nouvelle adresse qu'elle partage bien sûr avec ses filles, mais aussi avec Jalil Lespert et son fils Aliosha.