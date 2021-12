Laeticia Hallyday et Jalil Lespert en maillots de bain pour Noël : le bonheur en famille dans les Antilles

Certains ont choisi de fêter Noël au ski, pour d'autres, c'était les pieds dans l'eau. Laeticia Hallyday et Jalil Lespert étaient de cette team là !

Après avoir passé plusieurs jours sur l'île de Saint-Barthélemy, notamment pour honorer la mémoire de Johnny Hallyday lors du quatrième anniversaire de sa mort, le couple a mis le cap sur une autre île des Antilles : Saint-Martin. C'est dans ce petit coin de paradis que les amoureux ont fêté Noël en famille. Pour preuve, les photos que Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ont postées sur leurs comptes Instagram.

L'acteur et réalisateur français de 45 ans a publié une image prise en mer. Laeticia Hallyday et lui sont en maillots de bain à l'arrière d'un bateau. Enlacés, les tourtereaux fixent l'horizon, tournés vers un futur en commun. "C'est compliqué de réapprendre à aimer quand on a aimé un homme comme Johnny, quand on a aimé inconditionnellement un homme, cela prend du temps (...) Aujourd'hui j'y arrive en me disant qu'il serait fier, il voulait que je refasse ma vie, pour moi et pour mes filles", confiait récemment la maman de Jade et Joy à RTL, lors d'une interview au début du mois de décembre, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Johnny.