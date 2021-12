"Mon coeur saigne" : Laeticia Hallyday anéantie par la mort de Robin Le Mesurier, guitariste de Johnny

Les mots de Laeticia Hallyday étaient particulièrement attendus suite au décès de Robin Le Mesurier, le guitariste de Johnny Hallyday et grand ami de la famille. Le musicien britannique - décédé le 22 décembre 2021 à l'âge de 68 ans d'un cancer qu'il avait voulu garder secret - était même bien plus que cela. Un membre à part entière du clan Hallyday.

C'est depuis Saint-Barthélemy, où elle se trouve actuellement en vacances avec ses deux filles Jade (17 ans) et Joy (13 ans) et son compagnon Jalil Lespert que Laeticia Hallyday a publié un long message sur sa page Instagram. La veuve du Taulier y exprime dans un premier temps son immense peine. La mort de Robin Le Mesurier est un véritable "choc" pour elle.

"J'ai été foudroyée et anéantie par la nouvelle du départ de notre Robin. Mon coeur saigne depuis hier. Il est parti dans son sommeil, sans souffrance. Mais quel vide il laisse et quelle immense tristesse. Il va tellement nous manquer. C'est un choc. Robin c'était la force tranquille et l'ancrage de Johnny sur scène, celui qui rassurait qui apaisait et qui était toujours la avec sa bienveillance naturelle durant plus de 23 ans", débute Laeticia Hallyday.

Rendre hommage à Robin Le Mesurier ne peut être fait sans parler de la musique : "Robin c'était le blues rock, celui de Jimi Hendrix, John Lee Hooker ou Eric Clapton. En 1994 Johnny préparait un album en anglais, Rough Town. Son producteur de l'époque, Chris Kimsey, les avait présentés. Il y avait comme une évidence dans cette rencontre pas ordinaire. A partir de ce jour la, ils ne se quitteront plus... Il avait écrit deux chansons sur ce disque, il est devenu l'ancrage de toutes les tournées de Johnny, De Lorada Tour à Rester Vivant Tour, en passant par le concert à Tour Eiffel, soit plus de 1000 shows, ensemble sur scène. Ils s'aimaient tellement tous les deux tels des frères face à la vie, ils partageaient les mêmes valeurs et les mêmes références musicales, ils se seront aimés à la vie à la mort, après 4 ans il n'avait jamais réussi à faire son deuil.."

La douleur est d'autant plus grande pour Laeticia Hallyday qu'elle avait récemment vu Robin Le Mesurier à Los Angeles, à l'occasion de la sortie d'un documentaire sur leur tournée américaine en 2014 baptisé Mon nom est Johnny (disponible depuis le 10 décembre dernier). Robin Le Mesurier avait tenu à être présent, auprès de Laeticia mais également de Jade et Joy. "Nous étions encore ensemble il y a peine quelques jours à LA. Et aujourd'hui il est parti. Laissant un vide immense. C'est extrêmement douloureux. C'est encore un bout de Johnny qui s'en va... Avec mes filles nous sommes profondément affectées par ce départ...", écrit la compagne de Jalil Lespert.